Lottery Drawings for Monday, Jan. 27, 2020.
Iowa
Midday
Pick 3: 2-1-3
Pick 4: 5-1-1-1
Illinois
Midday
Pick Three: 2-9-6 Fireball: 2
Pick Four: 9-8-2-9 Fireball: 4
LuckyDay: 21-23-24-40-44
Missouri
Midday
Pick 3: 6-6-6
Pick 4: 9-8-0-0
Evening drawings will be in Wednesday's newspaper.
Lottery Drawings for Sunday, Jan. 16, 2020.
Iowa
Midday
Pick 3: 9-6-4
Pick 4: 0-8-9-1
Evening
Pick 3: 2-7-4
Pick 4: 5-6-1-4
Illinois
Midday
Pick Three: 6-6-3 Fireball: 7
Pick Four: 3-3-6-1 Fireball: 6
LuckyDay: 10-24-30-43-44
Evening
Pick Three: 0-5-5 Fireball: 3
Pick Four: 8-5-3-7 Fireball: 4
Lucky Day: 14-16-19-20-31
Missouri
Midday
Pick 3: 0-5-7
Pick 4: 7-6-8-8
Evening
Pick 3: 6-0-3
Pick 4: 6-4-0-8
Show Me Cash: 2-10-15-20-29
Lottery Drawings for Saturday, Jan. 25, 2020.
Iowa
Evening
Pick 3: 0-5-6
Pick 4: 9-6-4-7
Lotto America: 16-20-22-23-47
Star Ball: 6
All Star Bonus: 4
Illinois
Evening
Pick Three: 3-1-6 Fireball: 6
Pick Four: 8-0-7-8 Fireball: 0
Lucky Day: 12-14-16-19-38
Lotto: 1-7-13-26-41-42
Extra Shot: 9
Missouri
Evening
Pick 3: -9-9-1
Pick 4: 8-0-2-3
Show Me Cash: 2-10-15-20-29
Lotto: 3-24-26-36-39-44
Powerball
2-9-17-36-67
Powerball: 18
Powerplay: 2