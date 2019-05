MEDIAPOLIS — These students were named to the first semester Honor Roll at Mediapolis Middle School.

Straight A Honor Roll

Sixth grade: Adrian Mattteson, Maxx Ortiz, Noah Schmidgall, Shelby Schulz, Joel Stoller, Brenna Thie, Ellie Vincent, Samuel Wasson, Olivia Whitaker, Jacob Wirt, Alton Wonderlich.

Seventh grade: Russell Frank, Gavin Gerber, Hayden Gourley, Jacob Grier, Alyssa Haynie, Jackson Hutcheson, Savannah Kerr, Blake Kline, Lillyan Luttenegger, Cody Messer, Drew Miller, Ella Russell, Owen Schmidgall, Tayler Schnedler, Quinton Schulz, Haley Steffener, Larae Steiner, Kyle Vorwerk, Hanna Wagenbach, Jaydon Wirt, Benjamin Wolter.

Eighth grade: Payton Anderson, Keylee Covert, William Davis, Benjamin Egan, Morgan Frank, Grant Hilton, Lillian Hines, Anthony Isley, Michael Kennedy, Elizabeth Lane, Cole Lipper, Sydney McElhinney, Jack Myers, Ava Russell, Hannah Russell, Camille Schulz, Liberty Schulz, Isabelle Slocum, Brett Stoller, Kennedy Welliver, Brooke Willems.

High Honor Roll

Sixth grade: Jadyn Andrews, Reese Campbell, Timothy DeLlanos, Emma Egan, Emma Krieger, Kira Messer, Toby Messer, Aubrey Music, Josie Parrott, Lily Rude, Kelsey Timmerman, Blake Willems.

Seventh grade: Logan Branch, Sierra Cheney, Hannah Clark, Ella Corzatt, Alexis Creelman, Chloe Diewold, Emily Eaton, Myah Ford, Grady Gunn, Noah Houseal, Audrey Kirby, Bethany Kirby, Jesse Massner, Rachel Murphy, Allison Nalley, Logan Rosas, Joseph Sharp, Kamden Stotlar, Lydia Taeger, Tucker Whitaker, Hailey Wick, Macy Woodruff.

Eighth grade: Lexie Arnold, Payton Bush, Kayla Frank, Jaylea Hartman, Jenna Hartman, Gavin Holsteen, Annabel Johnson, Hadley Johnson, Jackson Lippert, Haylee McMahon, Nataly Miller, Zoe Moehle, Bailey Nelson, Olivia Schmidgall, Elizabeth Spitznogle, Shelby Tolle, Kale Vega, Christian Wyatt.

Honor Roll

Sixth grade: Hayden Bush, Hailey Cable, Adelaide Gourley, Bucannon Harkless, Christian Luna, Bailey Minster, Braeden Oliver, Samantha Pratt, Benjamin Rice, Laynie Robinson, Connor Schulz.

Seventh grade: Abbey Buster, Kaylee Calvin, Quinci Chalupa, Charles Chenoweth, Cole Maupin, Kadence McGee, Michael Nash, Alexander Nichols, Keaton Sewell, Korbin Wagner, Wes Whitaker.

Eighth grade: Levi Arnold, Chloe Carhoff, Joshua Glendening, Trent Hicks, Reese Holsteen, Regan McClure, Emma Morian, Colton Wagg.